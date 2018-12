Ha un malore e si schianta con l'auto contro un garage: muore 74enne

Stava tornando con la moglie a Busseto quando all'improvviso è stato colto da una malore, probabilmente un attacco cardiocircolatorio, ha perso il controllo della sua Lancia Musa ed è finito contro il garage di un'abitazione. Per lui non c'è stato niente da fare: Adriano Rossetti, 74enne di Busseto, è deceduto sul colpo mentre la moglie è stata trasportata all'Ospedale di Vaio per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi. L'incidente si è verificato alle 17.30 lungo la provinciale: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, la Pubblica Assistenza e la Croce Rossa di Fidenza, i Vigili del Fuoco di Fidenza e i carabinieri. Adriano Rossetti era molto conosciuto in paese: in passato aveva svolto il mestiere di falegname e aveva giocato a volley nell'Alleanza.