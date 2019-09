Paura a Mamiano, auto finisce nel canale e si schianta contro un muretto: gravissimo bimbo di 9 anni

Pauroso incidente stradale all'ora di pranzo di oggi, domenica 22 settembre a Mamiano di Traversetolo, lungo strada Argini. Erano da poco passate le ore 13 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa contro un muretto di cemento, all'interno del canale ai lati della strada. L'impatto è stato violentissimo e le tre persone a bordo sono rimaste gravemente ferite. Sul posto, oltre all'automedica e alle ambulanze del 118, anche l'elisoccorso che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. I tre feriti, la nonna e i due nipoti di 15 anni e 9 anni sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Il bimbo di 9 anni, viste le gravissime ferite riportate, è stato trasferito trasportato con l'elisoccorso direttamente nel reparto di Rianimazione del Maggiore. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

