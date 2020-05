Paura a Mamiano, schianto frontale tra due auto: donna ferita al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, a Mamiamo di Traversetolo, in corrispondenza dell'ingresso del paese. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. In conseguenza dell'incidente una delle persone a bordo è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. Una donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: ha riportato ferite di media gravità.

Sul posto anche la polizia Municipale della Pedemontana, che ha effettuato i rilievi previsti per legge, e i Vigili del Fuocp. Strada Argini è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Aggiornamenti a breve