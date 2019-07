Esce di strada in auto a Marore: donna grave al Maggiore

Una grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio a Marore, frazione del comune di Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo strada del Lazzaretto, condotta da un'automobilista, è uscita di strada all'improvviso. L'impatto è stato molto violento e la conducente ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza l'automedica. La donna, che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni la ferita sarebbe nell'area rossi in gravi condizioni di salute.