Scontro tra due auto a Martorano: conducente ferito gravemente

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 13 ottobre. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Budellungo e strada Sant'Anna a Martorano. Uno dei due mezzi si è ribaltato: i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto pochi minuti dopo la chiamata di emergenza ed hanno lavorato per liberare il conducente dall'abitacolo. La persona alla guida è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi.