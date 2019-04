Auto si ribalta a Medesano: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 aprile, a Medesano, in via Repubblica, nella zona de La Carnevala. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, finendo poi nel canale. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al conducente, per poi condurlo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.