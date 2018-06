Medesano, in moto contro un capriolo: 50enne grave

A bordo di una moto di grossa cilindrata stava percorrendo la strada che collega Collecchio e Medesano quando all'improvviso, mentre si trovava vicino al parco 'Montanini' sul Taro ha capriolo ha attraversato la strada. L'impatto tra l'animale e la moto è stato molto violento: il capriolo è morto sul colpo mentre il motociclista è caduto a terra ed è stato sbalzato a metri di distanza, finendo sul bordo della carreggiata. Lo scontro è avvenuto vicino al caseificio Bertinelli. Alcuni automobilisti hanno visto l'uomo a terra ed hanno avvertito i soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno soccorso il conducente della moto, trasportandolo al Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.