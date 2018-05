Mezzani, frontale tra un'auto ed un mezzo per il trasporto disabili: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo, a Casale di Mezzani. Erano da poco passate le ore 13 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed un mezzo adibito al trasporto disabili della Pubblica Assistenza di Colorno si sono scontrati frontalmente. Secondo le prime informazini l'impatto non sarebbe stato tra le parti anteriori dei veicoli ma di lato: i due mezzi, dopo lo scontro sono fintii entrambi nel canale. Sul posto sono arrivati due mezzi dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per far uscire le persone rimaste incastrate negli abitacoli: sul posto anche alcune ambulanze della Pubblica di Colorn e l'automedica. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona ferita con traumi di media gravità, trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.