Tragedia a Casale di Mezzani, esce di strada con il furgone: muore Raffaele Manicone

Stava guidando il furgone della Gls, ditta per la quale lavorava, e ad un certo punto, quando si trovava lungo strada della Pace a Casale di Mezzani, ha perso il controllo del mezzo che è finito nel fosso e ha urtato in modo violento contro un ponticello. Per il giovane alla guida, Raffaele Manicone di 34 anni e residente a Fidenza, non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi. Raffaele è morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per rimuovere il corpo del giovane, incastrato sotto ad un ponticello. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per i rilievi di legge: nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.