Paura a La Fratta, anziano investito da un'auto: grave al Maggiore

Paura a Montechiarugolo, in corrispondenza della località La Fratta per un anziano, che è stata investita da un'auto. Il grave incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 22 del 9 agosto: le cause dell'investimento non sono note e la dinamica è in corso di ricostruzione. Secondo le prime informazioni il pedone, che stava percorrendo la strada è stato urtato del veicolo in corsa. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute. Non sarebbe però in pericolo di vita.