Schianto frontale tra due auto a Montechiarugolo: un ferito gravissimo al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio in località La Fratta a Montechiarugolo. Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento: l'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale del Pilastrello. Sul posto sono arrivati i soccorritori che in pochi minuti hanno prestato le prime cure ai feriti: il più grave è stato trasportato con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime. Sul posto, oltre alla Croce Azzurra di Traversetolo, anche l'automedica.