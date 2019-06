Monticelli Terme, tampona in bici il camion dei rifiuti: 42enne grave al Maggiore

E' ricoverato in gravi condizioni di salute nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 42 anni che, nella mattinata di mercoledì 26 giugno, ha tamponato il camion dei rifiuti mentre si trovava in strada, proprio dietro al mezzo. L'incidente è avvenuto a Monticelli Terme poco prima delle 7.30: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno poi trasportato in ospedale. Ha riportato alcune fratture: ora è sotto osservazione nell'area rossi.