Incidente mortale a Bedonia: i carabinieri sequestrano il parapetto

I carabinieri della compagnia di Borgo Val di Taro hanno posto sotto sequestro il parapetto del ponte a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia, dove nella mattinata di oggi, 4 dicembre, verso le ore 7, la Fiat Punto grigia guidata da Simone Filiberti è precipitata nel Taro, dopo aver sfondato la balaustra. Il giovane 20enne, che stava andando in Università a Parma, è morto sul colpo: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna hanno recuperato il suo corpo nelle acque gelate del fiume. Sul posto sono arrivati i militari che hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo le prime informazioni l'auto avrebbe sbandato per la presenza di un lastrone di ghiaccio sull'asfalto, poi avrebbe impattato contro il parapetto, sfondadolo per finire poi nel Taro. Gli approfondimenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'episodio sono in corso.