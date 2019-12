Tragico scontro frontale tra auto e furgone a Parola: muore un 37enne

Un'altra tragedia sulle strade della provincia di Parma. A meno di 24 ore dall'investimento di una donna di 57 anni, che è morta sul colpo a Langhirano, domenica 8 dicembre, un giovane parmigiano di 37 anni, Massimiliano Savi, è morto in seguito ad un pauroso scontro frontale tra due auto, che si è verificato in via Spadolini a Parola di Fontanellato. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. Altre due persone sono rimaste ferite. Il giovane è rimasto incastrato all'interno della sua auto. L'intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco è stato rapidissimo ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni l'auto, una Peugeut, e un furgone Fiat Ducato, si sarebbero scontrati frontalmente in corrispondenza di una semi curva. Il conducente della Peugeut è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è morto sul colpo. La poliza Stradale, che si è recata sul posto per gli accertamenti e i rilievi, dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello scontro: i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Aggiornamenti a breve