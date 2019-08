Motociclista 36enne muore al Maggiore dopo uno scontro contro un pick up

E' deceduto all'Ospedale Maggiore di Parma Michele Ruffini, il motociclista rimasto coinvolto nel gravissimo scontro sulla provinciale 412 della Valtidone, nel pomeriggio del 9 agosto. Troppo gravi i traumi riportati nel violento schianto alle porte di Castelsangiovanni contro un pick up guidato da un operaio di Rottofreno. Il motociclista, un 36enne di Sondrio ma residente a Meda (Monza Brianza), è deceduto nella serata di ieri, dopo che i sanitari del 118 con l’ambulanza infermieristica dell’ospedale dì Castelsangiovanni e i volontari della Pubblica Assistenza sono intervenuti. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime, tanto da far arrivare da Parma l’elisoccorso del 118. L'uomo è stato stabilizzato e portato in volo al Maggiore di Parma, ma i traumi erano troppo gravi. L’incidente è avvenuto in località “La Gatta”, all’incrocio davanti al supermercato Famila. L’operaio di Rottofreno alla guida del pick up - un 45enne - risulta attualmente indagato per omicidio stradale.