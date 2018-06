Motociclista cade sull'asfalto a Malandriano: grave al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella mattinata del 2 giugno nella zona di Malandriano a Parma. Erano da poco passate le ore 11 quando, per cause in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando, ha sbandato e non è più riuscito a gestire la moto: alla fine è rovinato sull'asfalto: secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, Le sue condizioni non sarebbero critiche ma di media gravità.