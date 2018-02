Mulazzano, cade in discesa con la bicicletta: 65enne gravissimo al Maggiore

Ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra mentre stava affrontando una curva in discesa lungo la strada che da Mulazzano porta verso la Val Termina. Un cicloamatore di 65 anni è ricoverato in gravissime condizioni nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo la bruttissima caduta che lo ha visto come protagonista ieri mattina. Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause ancora da accertare, il cicloamatore stava scendendo lungo la provinciale 98, da Mulazzano Monte verso la Val Termina quando, in corrispondenza di una curva pericolosa, è caduto sull'asfalto. Non è stato coinvolto nessun altro mezzo: il ciclista era da solo lungo quel tratto. Gli operatori dell'Assistenza Pubblica Croce Verde di Langhirano hanno prestato le prime cure all'uomo, trasportandolo d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana per gli accertamenti del caso.