Tragedia a Neviano, si ribalta con il camion del latte: muore 37enne, ferito un bimbo di 4 anni

Drammatico incidente stradale mortale nella serata di ieri, 4 settembre, dopo le ore 21 a Antreola di Neviano degli Arduini, all'altezza di strada Verola. Per cause in corso di accertamento un camion del latte, guidato da un 37enne di origine marocchina, è finito fuori strada e si è ribaltato più volte nel campo adiacente alla carreggiata. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al conducente, che è morto sul colpo. Con lui c'erano anche un ragazzo di 17 anni ed un bambino di 4 anni. Entrambi sono rimasti feriti: sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Maggore. Hanno riportato gravi ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze da Scurano, Traversetolo e Langhirano, insieme all'automedica. Sul posto la polizia Stradale e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Aggiornamenti a breve