Pauroso schianto tra auto e bici a Noceto: 16enne gravissimo al Maggiore

Pauroso incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio, in via Galvana a Noceto, in corrispondenza del sottopasso. Per cause in corso di accertamento un'auto utilitaria ed una bicicletta sono venute a contatto. Il ciclista, un ragazzo di 16 anni, è stato sbalzato dalla bici ed è finito contro il parabrezza dell'auto, finendo poi sull'asfalto.

In pochi attimi sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica, oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il ciclista ferito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore in condizioni gravissime: ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della polizia Municipale, che ha regolato il traffico e effettuato i rilievi previsti per legge.

Aggiornamenti a breve