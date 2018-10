Noceto, auto esce di strada all'alba: conducente ferito

Un secondo incidente si è verificato alle prime ore della mattina di domenica 14 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada alle 5 di mattina, è uscita di strada. Non è chiaro se il conducente sia stato colto da un malore o se si sia trattato di un colpo di sonno. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.