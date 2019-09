Schianto a Noceto: auto contro il guardrail nella notte in via Matteotti

Si è schiantato contro il guardrail mentre stava percorrendo via Matteotti, nei pressi di Noceto. Grave incidente per il conducente di una Fiat Panda rossa che, verso le ore 4.30 della notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo ed è finito fuori strada, per cause in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni avrebbe avuto un colpo di sonno: nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

