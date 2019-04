Noceto, due auto si scontrano e si ribaltano: due feriti al Maggiore

Grave incidente verso le 8.30 di oggi, giovedì 18 aprile. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Don Minzoni a Noceto. Secondo le prime informazioni i due veicoli si sarebbero sfiorati in fasi di sorpasso. In seguito allo schiato entrambi i mezzi si sono ribaltati e sono finiti fuori strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ambulanze e automedica. I due conducenti sono stati soccorsi dai sanitari e poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni i due feriti sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia Municipale per i rilievi previsti per legge.