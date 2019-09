Noceto, schianto frontale tra due auto: due feriti gravi al Maggiore

Ennesimo incidente lungo le strade della nostra provincia. Erano da poco passate le 22.30 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente mentre si trovavano in via Pontetaro, nel comune di Noceto. I soccorsi sono scattati dopo pochi istanti e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, oltre all'automedica. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento e due persone sono rimaste ferite. I due feriti sono stati trasferiti d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono gravi ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.