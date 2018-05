Ozzano Taro: scontro tra un'auto e un cinghiale

Si era ritrovata all'improvviso davanti una famigliola di cinghiali e non è riuscita ad evitarli. Una dipendente del Comune di Parma, che stava facendo ritorno nella sua abitazione a Ozzano Taro, si è scontrata con gli animali mentre stava percorrendo, con la sua auto, la statale della Cisa. L'impatto è stato forte ed il rumore anche ma il veicolo non ha subito danni tanto da non poter proseguire lungo la strada. Non si sanno le condizioni dei cinghiali che sono stati colpiti e che, probabilmente, si sono allontanati dal luogo dell'incidente. Per l'automoblista un grande spavento e la perdita della targa.