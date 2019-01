Panocchia, auto esce di strada e si ribalta: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio a Panocchia. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada provinciale, è uscita di strada e si è ribaltata. Il conducente infatti ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore.