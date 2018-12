Pedone investito da un'auto in via Emilia Ovest: grave al Maggiore

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 dicembre. Erano da poco passate le ore 12 quando, per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava al quartiere Crocetta, in via Emilia Ovest. In conseguenza dell'incidente il pedone è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza, giunta sul posto in pochi istanti. Il ferito è stato trasportato al vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto gli agenti della Municipale per regolare il traffico e per i rilievi di legge.