Pedone investito da un'auto in via Emilia Est: grave al Maggiore

Grave incidente alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 28 ottobre. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito un pedone in via Emilia Est, in corrispondenza del ponte ciclopedonale. Il pedone investito si trovava nei pressi della rotonda, che si trova proprio sotto al ponticello. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, l'ambulanza del 118 e l'automedica. Il pedone è stato curato sul posto e poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazione le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente dell'auto è rimasto ferito ma in modo lieve.