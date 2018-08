Cade con lo scooter a Piano di Sorrento: 19enne di Fontanellato grave

Si trova ricoverata all'Ospedale Cardarelli di Napoli la 19enne di Fontanellato rimasta gravemente ferita in seguito ad un caduta dallo scooter che stava guidando a Piano di Sorrento, sui Colli di San Pietro. La giovane era in vacanza con il fidanzato quando, mentre stava guidando il mezzo, è caduta rovinosamente a terra: l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza la ragazza all'Ospedale di Sorrento, per essere poi trasferita a quello di Napoli. Secondo le prime informazioni il pericolo di vita sarebbe stato superato: ora dovrà rimanere ricoverata per ricevere le cure necessarie.