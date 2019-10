Travolto in piazzale Picelli da un ciclista: 46enne gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre, nella zona di piazzale Picelli a Parma, in corrispondenza con via Cocconcelli. Per cause in corso di accertamento un uomo di 46 anni, che stava attraversando la strada nei pressi dell'attraversamento pedonale è stato travolto da un ciclista, un giovane straniero che stava passando proprio in quel momento. Il 46enne ha battuto la testa sull'asfalto: le sue condizioni sono apparse da subito molto serie. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'uomo al Pronto Soccorso del Maggiore. Vista la gravità delle ferite riportate è stato trasferito subito nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.