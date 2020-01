Paura a Pietta, camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta: ferito grave al Maggiore

Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio a Pietta, nel comune di Tizzano Val Parma, per un grave incidente stradale che si è verificato alle 8.40. Per cause in corso di accertamento un camion dei rifiuti si è ribaltato mentre si trovava nei pressi di un argine. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i sanitari della Croce Rossa Italiana di Tizzano, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Langhirano. Il conducente del mezzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Gli operatori del 115 hanno lavorato per far uscire l'operatore ferito dal mezzo ed hanno poi messo in sicurezza l'area. Le condizioni di salute del ferito sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve