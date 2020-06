Tragedia a Pilastrello, auto esce di strada: muore il conducente 51enne

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 1° giugno a Pilastrello, lungo la strada Pedemontana Est. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada. L'impatto è stato violentissimo e per la persona alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare. Sul posto le ambulanze del 118 e l'elisoccorso: i sanitari non hanno potuto far altro che constastare il decesso del conducente. Il conducente deceduto aveva 51 anni. Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe avuto un malore.

Aggiornamenti a breve