Auto nel fosso tra Corcagnano e Pilastro, 22enne grave al Maggiore: aveva un tasso alcolemico di 1.20

Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 aprile, lungo la strada che collega Pilastro e Corcagnano. Due ragazze, a bordo di una Nissan Micra, sono finite in un fosso mentre stavano percorrendo via Langhirano alle 4 di notte. In conseguenza dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, la conducente di 22 anni è stato ricoverata, insieme alle passeggera di 25 anni, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La 22enne ha riportato gravi traumi ma non è in pericolo di vita: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza le ragazze ferite in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Parma che hanno raccolto elementi per ricostruire la dinamica dell'incidente: la 22enne al volante si era messa al volante nonostante avesse bevuto troppo. Aveva un tasso alcolemico di 1.20, due volte oltre il limite consentito dalla legge. Nel corso del week end i militari hanno fermato altre due persone che guidavano con un tasso oltre il limite: un 41enen ed un 39enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza mentre la loro patente è stata ritirata.