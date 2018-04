Auto esce di strada nella notte a Pilastro: due feriti, uno grave

Grave incidente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 aprile a Pilastro, nel Comune di Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo il tratto tra Corcagnano e Pilastro. L'incidente è avvenuto nella notte, poco dopo le ore 3. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportarli al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Una persona ha riportato ferite di media gravità mentre il secondo ferito è grave. Nell'incidente non è stato coinvolto nessun altro veicolo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.