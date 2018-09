Polesine, sbanda e finisce con l'auto nell'Arda: 36enne si salva nuotando fino a riva

Un pauroso incidente, il volo di una decina di metri, l'auto finita nell'Arda a Polesine Zibello, il panico di non sapere cosa fare e la prontezza di riflessi, essenziale per salvarsi. Il conducente 36enne di un'auto che stava percorrendo la strada tra i comuni di Villanova sull'Arda e Polesine-Zibello, è stato protagonista, sabato sera, di un incidente stradale, che avrebbe potuto aver conseguenze ben peggiori. L'uomo si è messo alla guida dopo aver partecipato ad una festa nel parco di Isola Giarola: per cause in corso di accertamento ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando e l'auto è volata nell'acqua, in corrispondenza della confluenza tra l'Arda e il Po. Il conducente è riuscito ad uscire dall'auto e a raggiungere la riva, poi è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni: non è però in pericolo di vita. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo ed è sotto osservazione medica. Sul posto, oltre ai carabinieri di Villanova sull'Arda anche i Vigili del Fuoco di Fidenza e di Parma, che hanno rimosso l'auto all'interno del torrente. In azione anche i sommozzatori per verificare l'eventuale presenza di altre persone a bordo.