Polesine, auto nel canale: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 22 settembre a Polesine. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo strada Ongina verso le ore 22, è finita nel canale a lato della strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo all'improvviso e non è riuscito a frenarne la corsa. E' subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato il conducente ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: le ferite riportate sono serie e le condizioni gravi.