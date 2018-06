Camion si ribalta a Polesine: conducente al Pronto Soccorso

Un camon si è ribaltato nella mattinata di oggi, 6 giugno, mentre strava percorrendo la strada provinciale per Cremona, all'altezza dell'abitato di Polesine Zibello. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. E' stato dato subito l'allarme e in poco tempo sono arrivati sul posto gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e l'hanno poi trasportarto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero gravi.