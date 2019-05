Polesine, esce di strada in moto e si schianta contro un pilone: muore 36enne

Seconda tragedia sulle strade della provincia di Parma il giorno del 1° maggio. Un motociclista di 36 anni, Michele Cassoni, è morto in seguito ad un incidente che si è verificato verso le ore 19 di ieri in località La Motta, nel comune di Polesine Zibello. Il giovane, che si trovava a bordo della propria motocicletta, una Yamana R1, è finito fuori strada, è caduto a terra e poi si è schiantato contro un pilone. Secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli nell'incidente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. La polizia Stradale di Parma e i carabinieri di Polesine-Zibello stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Michele Cassoni era molto noto a Roccabianca: ogni anno aiutava l'organizzazione del festival November Porc.