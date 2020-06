Auto esce di strada a Polesine Zibello, due feriti incastrati nell'abitacolo: gravi al Maggiore

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava nel territorio del comune di Polesine Zibello: il veicolo è uscito di strada. In conseguenza del tragico impatto due persone, ferite gravemente, sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Sul posto, oltre all'elisoccorso, all'ambulanza e all'automedica del 118, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per far uscire i due dall'auto. I feriti sono stati trasportati a sirene spiegate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trovano ricoverati nell'area rossi. Le loro condizioni di salute sono considerate gravi.

Aggiornamenti a breve