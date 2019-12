Auto esce di strada a Polesine Zibello: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 27 dicembre. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo strada dei Due Ponti nel comune di Polesine Zibello è finita fuori strada. Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo: l'impatto dello schianto è stato violento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica mentre dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza a Parma con l'elicottero. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.