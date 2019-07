Motociclista cade a Ponte Ceno: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 7 luglio tra Ponte Ceno e Ponte Lecca, nel comune di Bardi. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando ed è caduto violentemente sull'asfalto. In seguito alla brutta caduta ha riportato danni seri: sul posto è arrivato l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente della moto è stato medicato e poi portato al Pronto Soccorso del Maggiore: secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.