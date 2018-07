Tragedia nella notte, cade con la moto dal ponte Enza: muore motociclista 37enne

Tragedia nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, lungo la via Emilia tra Parma e Reggio Emilia. Un motociclista, che stava percorrendo la strada nei pressi della località Il Moro, ha perso il controllo della moto ed è caduto dal ponte Enza. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita con esattezza: secondo le prime informazioni la moto sarebbe l'unico mezzo coinvolto. I soccorritori del 118 sono arrivati subito sul posto ma non c'è stato nulla da fare: il conducente è deceduto sul colpo. Ora è in corso la ricostruzione della dinamica dell'episodio: le ferite riportate dalla persona alla guida della moto erano troppo gravi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi: la Procura ha aperto un'inchiesta.

Aggiornamenti a breve