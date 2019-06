Pontescodogna, motociclista finisce contro uno scuolabus pieno di bambini: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno. Un motociclista, che stava percorrendo la strada provinciale che collega Collecchio a Fornovo, è finito contro uno scuolabus pieno di bambini, che stavano tornando a casa al termine delle lezioni a scuola. La dinamica dello schianto è in corso di accertamento: sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce Verde fornovese e quelli della Croce Rossa di Medesano. Lo scontro è avvenuto a Pontescodogna, prima di Gaiano. Sul posto anche gli agenti della polizia locale della Pedemontana che hanno diretto il traffico e effettuato i rilievi previsti per legge. Il motocislista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato nell'area rossi. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nessuno dei bambini a bordo dello scuolabus è rimasto ferito.