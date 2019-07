Scontro frontale tra tre auto a Pontetaro: due feriti

Scontro tra tre auto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio, a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento i tre veicoli si sarebbero scontrati, in particolare un'auto abrebbe colpito le altre due e questo primo schianto avrebbe innescato uno scontro frontale. Due persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite: una di loro ha riportato ferite gravi mentre la seconda ferite lievi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia Stradale, quelli della polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.