Tragedia a Ramiola: 73enne travolto ed ucciso da un'auto mentre va a prendere il gelato

Un anziano di 73 anni è stato travolto ed ucciso da un'auto mentre andava a prendere un gelato. La tragedia è avvenuta ieri sera, venerdì 23 agosto, alle ore 22.30 a Ramiola, nei pressi del ponte Solferino. Secondo le prime informazioni l'uomo, che era a piedi e stava andando in gelateria a pochi metri dal ponte, è stato investito da un'auto, che stava percorrendo la strada in direzione Medesano. Per cause in corso di accertamento l'auto ha travolto il pedone, che è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Aggiornamenti a breve