Anziano 84enne muore dopo essere stato investito da un'auto a Ramiola

E' deceduto stamattina, 6 febbraio, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, l'anziano 84enne che era stato investito ieri, 5 febbraio, mentre si trovava a piedi ed in compagnia della moglie a Ramiola, lungo la strada per Varano dè Melegari. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Municipale: non è chiaro infatti se l'uomo fosse sul ciglio della strada o la stesse attraversando, nel momento in cui è sopraggiunta l'auto che l'ha centrato in pieno. L'impatto è stato molto violento: nei primi momenti però le condizioni dell'anziano non erano parse così gravi, anche se era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Erano da poco passate le ore 18. Con il passare delle ore l'uomo è peggiorato.