Auto esce di strada nella notte a Ravadese: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte a Ravadese, frazione del comune di Parma. Verso mezzanotte e quarantacinque un'auto, che stava percorrendo la strada provinciale, è finita fuori strada: il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento. In seguito all'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, la persona al posto di guida è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Ora si trova ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso.