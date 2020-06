Paura a Ravadese, scontro tra due camion: due feriti, uno gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di mercoledì 17 giugno in località Ravadese a Parma. Per cause in corso di accertamento due camion, un mezzo della nettezza urbana ed un tir, si sono scontrati tra via Castelletti e strada Certosino: erano da poco passate le ore 7.30 quando i due mezzi sono venuti a contatto. Sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze e l'automedica della Croce Rossa: secondo le prime informazioni le persone ferite sarebbero entrambe gravi. Uno dei due conducenti è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma: l'altro in condizioni di media gravità. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.