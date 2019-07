Paura a Riano, esce di strada in auto ma è sotto choc: 20enne grave al Maggiore

E' uscito di strada mentre stava guidando la sua auto nei pressi dell'abitato di Riano, nel comune di Langhirano. Un giovane 20enne è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno. Il conducente è riuscito ad uscire dalla sua auto ma era in uno stato di choc ed ha chiamato i carabinieri: ha avvisato di essere ferito ma non ha saputo indicare il luogo in cui si trovasse. I militari hanno localizzato il cellulare ed in questo modo sono riusciti a risalire alla posizione del giovane. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno poi trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del ragazzo sono gravi.