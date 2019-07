Auto esce di strada nella notte a Riccò: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra il 1° ed il 2 luglio a Riccò di Fornovo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, che stava percorrendo la strada provinciale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del ferito sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.