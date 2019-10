Auto esce di strada all'alba a Riccò di Fornovo: due feriti gravi

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 19 ottobre a Riccò di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava viaggiando lungo la statale della Cisa, è finita fuori strada: il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo. Erano da poco passate le 6.50: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni i due avrebbero riportato ferite gravi ma non si troverebbero in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve